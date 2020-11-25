В Петербурге вынесли приговор военным, напавшим на полицейского в Александровском парке

Гарнизонный военный суд Северной столицы вынес приговор рядовым Равилю Муслимову и Ахмеду Курбанову, которые применили силу к инспектору ДПС.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня 2020 года возле дома №8 литера А по Александровскому парку. Сотрудник ГИБДД остановил «Мерседес», за рулем которого находился Курбанов, не имевший при себе водительского удостоверения, а рядом с ним сидел Муслинов. Оба отказались проехать в отдел полиции для составлении протокола, после чего инспектору ДПС пришлось вызвать подкрепление.

Однако прибывшие к месту происшествия сотрудники патрульном-постовой службы также не сумели уговорить военнослужащих подчиниться закону: Муслимов и Курбанов стали оскорблять стражей порядка, хватить за форму, толкать и бить, а одному даже оторвали погон. На следующий день один из нарушителей, пытаясь скрыться от ответственности, на две недели тайно уехали к матери в Дагестан.

Оба подсудимых признали в полном объеме и раскаялись. Муслимов получил год условно, а Курбанов год проведет в колонии. Также оба заплатят каждому потерпевшему по 25 тысяч рублей.

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