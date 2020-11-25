Футболисты «Тамбова» отказываются играть со «Спартаком» из-за долгов по зарплате

Футболисты &#171;Тамбова&#187; отказываются играть со &#171;Спартаком&#187; из-за долгов по зарплате
У "Тамбова" большие проблемы с деньгами. Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

Восемь игроков «Тамбова» объявили бойкот на следующий матч команды со «Спартаком». Футболистов не устраивают долги по зарплате.

Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, передает ТАСС, во среду, 25 ноября.

«Восемь футболистов, встречавшихся с губернатором, не хотят выходить на матч со «Спартаком», — заявил представитель команды.

Кроме этого, Павел Худяков отметил, что бойкот они объявили сами. Его задача — уговорить футболистов выйти на поле. Для этого он планирует привлечь руководителей региона.

Напомним, что из-за задолженностей по зарплате со стороны клуба, восемь игроков команды обратились к губернатору Тамбовской области с просьбой о погашении сумм. В противном случае, они бойкотируют матч с московским «Спартаком» 5 декабря.

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