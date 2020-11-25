В Петербурге мать шестерых детей, взятых в заложники, не выходит на связь

Местонахождение матери детей, которых муж держал в заложниках более четырех часов, неизвестно.

Информация об этом поступила в среду, 25 ноября, от уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

«Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена», — заявила Анна Митянина.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября в одном из домов в Колпино, когда мужчина выгнал свою супругу из дома и закрылся в квартире с детьми. В итоге, злоумышленник удерживал шестерых детей около четырех часов.

На данный момент они госпитализированы в больницу, а мужчина передан сотрудникам полиции. Его задержание произошло в добровольном формате — он сам вышел из своей квартиры и сдался.

Также Анна Митянина отметила, что будущее детей будет зависеть от их здоровья и возможностей матери.

«Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей», — добавила детский омбудсмен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у шестерых детей, захваченных в заложники, выявлено истощение.