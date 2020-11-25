В Петербурге мать шестерых детей, взятых в заложники, не выходит на связь

В Петербурге мать шестерых детей, взятых в заложники, не выходит на связь
Связь с матерью детей не установлена. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Местонахождение матери детей, которых муж держал в заложниках более четырех часов, неизвестно.

Информация об этом поступила в среду, 25 ноября, от уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

«Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена», — заявила Анна Митянина.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября в одном из домов в Колпино, когда мужчина выгнал свою супругу из дома и закрылся в квартире с детьми. В итоге, злоумышленник удерживал шестерых детей около четырех часов.

На данный момент они госпитализированы в больницу, а мужчина передан сотрудникам полиции. Его задержание произошло в добровольном формате — он сам вышел из своей квартиры и сдался.

Также Анна Митянина отметила, что будущее детей будет зависеть от их здоровья и возможностей матери.

«Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей», — добавила детский омбудсмен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у шестерых детей, захваченных в заложники, выявлено истощение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети детский омбудсмен заложники колпино новости спб.


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020»
Узнать результаты тестов на коронавирус россияне смогут на Госуслугах
Частные клиники Петербурга одними из первых в России начали делать КТ по ...
Гендир Федерации фигурного катания опроверг информацию о проведении ...
Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу
МКБ и «МегаФон» предлагают бизнесу особые условия
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская: ...
К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей