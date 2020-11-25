Песков заявил, что не знает ни о какой «знакомой» Путина

Песков ничего не знает о "знакомой" Путина. Фото: Кремль

Песков ничего не знает о "знакомой" Путина. Фото: Кремль

Журналисты писали, будто нашли подругу президента России. Ее дочь якобы очень похожа на политика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи, согласно которым обнаружена подруга Владимира Путина. Он заверил, что никогда не слышал о Светлана Кривоногих, о которой писал Telegram-канал «Проект». Представитель Кремля добавил, что не знаком с публикацией.

Напоминаем, что в сети гуляют слухи об обнаруженной подруге главы государства. Дочь женщины якобы очень похожа на Владимира Путина – при этом фотодоказательств опубликовано не было. Таким образом, президента заподозрили в наличии еще одного ребенка. Он, к слову, не любит говорить о личной жизни и тщательно скрывает ее от посторонних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин не прививается от коронавируса.