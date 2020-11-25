Российский врач по ошибке прооперировал девочке здоровую руку

Российский врач по ошибке прооперировал девочке здоровую руку
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из руки ребенка нужно было извлечь спицы после перелома.

Врач в Калининграде по невнимательности прооперировал девочке здоровую руку. Об этом пишут РИА Новости. Ребенка госпитализировали, так как ей должны были извлечь из руки спицы после перелома. После операции мать девочки сразу заметила, что забинтована не та рука. Врач же отметил, что спицу в руке не нашел и нужно делать повторную операцию.

Женщина возмутилась и поделилась историей в социальных сетях.

«Ребёнок жалуется на руку, которая была здорова, плохо шевелит пальцами. Сегодня была повторная операция, делал ее завотделением»,

— рассказала мать первоклассницы.

Россиянка уже написала заявление в полицию и СК. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уволили врача после отпуска в Турции.

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