В ЗакС Ленобласти направили законопроект об обращении с отходами

Законопроект, вероятнее всего, примут в ближайшее время. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ленобласти

Законопроект, вероятнее всего, примут в ближайшее время. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ленобласти

В четверг, 26 ноября, на рассмотрение парламента Ленинградской области направили законопроект «О регулировании отдельных вопрос в области обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской области».

Как сообщает издание Online47, депутаты Законодательного собрания в ближайшее время рассмотрят предложение и, скорее всего, примут закон. Отметим, что проблема обращения с отходами является острой для региона, и губернатор Александр Дрозденко пытается бороться с ней, отстаивая интересы населения Ленобласти.

На сегодняшний день в области выявлены 998 нелегальных свалок, 15 из которых стали громкими уголовными делами. Вероятно, власти региона в ходе внедрения новой политики по обращению с ТКО могут столкнуться с ответной реакцией так называемой «мусорной мафии», которая может предпринять попытки информационной дестабилизации ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки, площадью 2,5 гектара.