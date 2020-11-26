Российские предприятия обяжут оплачивать нанесенный экологический ущерб

Кроме того, в законопроекте предусматривается жесткий порядок исключения предприятий из государственного реестра опасных предприятий. Фото: pixabay

Кроме того, в законопроекте предусматривается жесткий порядок исключения предприятий из государственного реестра опасных предприятий. Фото: pixabay

Владельцев промышленных предприятий на территории России обяжут компенсировать затраты на ликвидацию ущерба, нанесенного окружающей среде действиями компании.

Об этом в четверг, 26 ноября, в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Если закон примут, юридические лица, их учредители а также индивидуальные предприниматели будут ответственны за ликвидацию ущерба, причиненного экологии после вывода из эксплуатации или консервации объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Аналогичные меры будут применяться при ликвидации или банкротстве собственников таких объектов.

Таким образом власти хотят «закрыть лазейку» для бизнесменов, которые забрасывают промышленные предприятия. Законопроект представят на обсуждение российского правительства уже в 2020 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали стеклянную тару вредной для экологии.