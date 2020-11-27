Россиянам рассказал, что делать с найденными на улице деньгами

Есть два варианта: либо пройти мимо, либо отнести в полицию.

Адвокат рассказала, как поступить при обнаружении чужих денег на улице. Она заявила, что их нельзя забирать себе, а лучше отнести в полицию, либо пройти мимо. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что иногда деньги теряют в кошельке и можно найти владельца по документам. Если их нет, то деньги нужно отдать в полицию и написать заявление. Также можно указать, что вы желаете забрать средства в случае, если владелец не объявится в течение полугода.

Человек, нашедший средства, имеет право на вознаграждение в размере 20% от суммы. Адвокат советует не оставлять деньги себе, так как это незаконно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионера несколько раз на деньги.