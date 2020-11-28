Самолет из Москвы в Петербург экстренно развернули на полпути

Приземление, как и последующий полет в Петербург, прошли успешно. Фото: pixabay

Приземление, как и последующий полет в Петербург, прошли успешно. Фото: pixabay

В пятницу, 27 ноября, рейсу №1015 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Северную столицу, внезапно пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Согласно информации онлайн-табло петербургского Пулково, воздушное судно должно было приземлиться в городе на Неве в 19:20, однако задержка составила почти три часа: новое время прибытия — 21:40. Об инциденте сообщает АБН.

При этом остается неизвестным, что произошло на борту. По предварительным сведениям, причины для возвращения самолета были экстренными. Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало. Отметим, что после возвращения и двухчасовой остановки рейс успешно вылетел и приземлился в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 ноября самолет, вылетавший из Пулково, пришлось остановить из-за разборок двоих пассажиров на борту.