В воскресенье в Петербурге ожидается -2 градуса и гололедица

Последнее тепло покидает Петербург, в городе устанавливаются зимние холода. В воскресенье, 29 ноября, жителей Северной столицы даже днем ждет минусовая температура.

Согласно прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра петербуржцам стоит приготовиться к северо-восточному и восточному умеренному ветру, днем направление сменится на восточное юго-восточное. Будет облачно, но существенных осадков при этом не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится до -2…-4 градусов, днем станет немного теплее, столбик термометра будет колебаться в пределах 0…-2 градусов. На дорогах в связи с этим возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая погода ожидает жителей европейской части России в первые дни декабря.