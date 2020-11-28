Дзюба снова стал капитаном «Зенита»

Футболисту вернули капитанскую повязку перед матчем с «Арсеналом».

Нападающий Артем Дзюба снова стал капитаном петербургской команды «Зенит». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте клуба. Повязку футболисту отдали перед матчем с «Арсеналом».

Напоминаем, что игрок лишился своего статуса после скандала, связанного с публикацией интимного ролика. На нем Дзюба занимался самоудовлетворением. Футболиста осмеяли и осудили из-за произошедшего, а также забрали у него капитанскую повязку. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметал, что теперь Дзюбе предстоит вновь завоевывать любовь и доверие болельщиков и команды. Кажется, футболисту это удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ. Несмотря на это, сине-бело-голубым удалось вновь завоевать лидирующую позицию в турнирной таблице.