В Петербурге заинтересовались жалобами на концерт Басты

В Петербурге заинтересовались жалобами на концерт Басты
Рэпер Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

На выступлении рэпера не соблюдались меры предосторожности.

Сотрудники комитета по культуре Санкт-Петербурга заявили, что проверят обоснованность жалоб на концерт Басты. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи соцсетей активно делились фото и видео с мероприятия, на них видно, что многие поклонники не соблюдали меры предосторожности и социальную дистанцию. В ведомстве отметили, что концерт был согласован и в продаже были только 50% билетов. Также организаторы выступления заменили танцпол на партер с установкой зрительских кресел.

Напоминаем, что Баста выступил в Санкт-Петербурге 27 ноября. Послушать любимого исполнителя отправились тысячи горожан, что могло стать причиной массового заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Баста прокомментировал скандал из-за участия в «Голосе» дочери ведущего Первого канала.

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