Чиновники Смольного выявили Covid-нарушения на концерте группы «Бригадный подряд»

В петербургском клубе «Космонавт» состоялся концерт группы «Бригадный подряд». Администрация города не оценила выступление советских панков.

Мероприятие состоялось в субботу, 28 ноября, его посетили сотрудники городского комитета по культуре. Они выяснили, что организаторы нарушили действующие эпидемиологические правила и нормы. Кроме того, состоялся концерт без необходимого согласования.

В комитете отметили, что в настоящее время ведется работа по оформлению соответствующих протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заинтересовались жалобами на концерт Басты. На выступлении рэпера не соблюдались меры предосторожности.