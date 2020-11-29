Чиновники Смольного выявили Covid-нарушения на концерте группы «Бригадный подряд»

Чиновники Смольного выявили Covid-нарушения на концерте группы &#171;Бригадный подряд&#187;
Концерт состоялся в клубе «Космонавт». Фото: vk.com/kkultspb

В петербургском клубе «Космонавт» состоялся концерт группы «Бригадный подряд». Администрация города не оценила выступление советских панков.

Мероприятие состоялось в субботу, 28 ноября, его посетили сотрудники городского комитета по культуре. Они выяснили, что организаторы нарушили действующие эпидемиологические правила и нормы. Кроме того, состоялся концерт без необходимого согласования.

В комитете отметили, что в настоящее время ведется работа по оформлению соответствующих протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заинтересовались жалобами на концерт Басты. На выступлении рэпера не соблюдались меры предосторожности.

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