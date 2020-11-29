Пенсионер получил «уголовку» после смертельного ДТП на Парашютной

Пенсионер получил &#171;уголовку&#187; после смертельного ДТП на Парашютной
В аварии погибла пожилая женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Приморском районе насмерть сбили женщину, идущую по пешеходному переходу. Стали известны подробности случившегося.

Трагедия произошла в субботу, 28 ноября, у дома №45 по улице Парашютной. 71-летний мужчина, управляя авто марки Skoda Yeti, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 74-летнюю женщину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пенсионерка скончалась на месте аварии от полученных повреждений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место ДТП с пенсионеркой прибыла реанимация, но врачи не успели оказать помощь пострадавшей.

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гибель пешехода ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп


 

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