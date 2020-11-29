«Челси» задумывается о приобретении Лионеля Месси

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Лионель Месси выступает за "Барселону" уже 17 лет. Фото: Wikipedia

Лондонский футбольный клуб «Челси» стал еще одним претендентом на покупку легендарного форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

Контракт 33-летнего футболиста с испанским клубом истекает 30 июня 2021 года. После этого, в случае, если Месси примет решение не оставаться в рядах «Барселоны», «Челси» поборется за его приобретение, информирует портал goal.com. Пока что соперником лондонской команды является тоже британский «Манчестер Сити».

Напомним, что для Месси выступление в первом составе «Барселоны» в 2004 году стало дебютом. С тех пор футболист является неизменным нападающим «сине-гранатовых». За время игры в испанском клубе аргентинец 10 раз стал победителем чемпионата Испании, 6 раз выиграл Кубок станы и четырежды завоевал победу в Лиге чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба вновь получил капитанскую повязку «Зенита».

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