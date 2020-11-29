Метеоролог рассказал, какой погоды ждать жителям Петербурга на Новый год

Ждать морозов и снегопада на Новый год петербуржцам не стоит. Фото: pixabay

Ждать морозов и снегопада на Новый год петербуржцам не стоит. Фото: pixabay

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, чего жителям Северной столицы ждать от погоды на новогодние праздники.

Специалист заверил, что петербуржцам вряд ли доведется столкнуться с морозом и снегопадами в конце года. Скорее всего, погода будет такой же, как и на протяжении всего декабря — температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

Совсем бесснежной зимы, как в прошлом году, профессор не обещает, однако его выпадет совсем мало. При этом синоптик подчеркнул, что на данный момент все прогнозы даются с вероятностью около 60%, поскольку до Нового года еще достаточно далеко, передает «КП — Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой будет погода в европейской части России в начале декабря.