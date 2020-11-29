Метеоролог рассказал, какой погоды ждать жителям Петербурга на Новый год

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, чего жителям Северной столицы ждать от погоды на новогодние праздники.
Специалист заверил, что петербуржцам вряд ли доведется столкнуться с морозом и снегопадами в конце года. Скорее всего, погода будет такой же, как и на протяжении всего декабря — температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.
Совсем бесснежной зимы, как в прошлом году, профессор не обещает, однако его выпадет совсем мало. При этом синоптик подчеркнул, что на данный момент все прогнозы даются с вероятностью около 60%, поскольку до Нового года еще достаточно далеко, передает «КП — Санкт-Петербург».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой будет погода в европейской части России в начале декабря.