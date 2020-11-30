Депутаты ЗакСа Петербурга рассмотрят новые законопроекты о поддержке инвестиционной деятельности

"Уверен, положительный эффект от принятия новых законов в ближайшее время скажется на показателях петербургской экономики и индексе промышленного производства", - заключил Макаров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

"Уверен, положительный эффект от принятия новых законов в ближайшее время скажется на показателях петербургской экономики и индексе промышленного производства", - заключил Макаров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В среду, 2 декабря в Законодательном Собрании Северной столицы обсудят законопроекты «О региональных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга» и «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», предложенные губернатором Александром Бегловым.

Оба закона призваны поддержать инвестиции в городскую экономику. Согласно Налоговому кодексу РФ, объем вложений должен составлять от 50 млн рублей в течение трех лет, либо от 500 млн рублей в течение пяти лет, уточнил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Российские субъекты, однако, могут устанавливать дополнительные требования к инвестициям такого рода.

Первый из представленных губернатором проектов предлагает в первую очередь поддерживать вложения в реальный сектор экономики — госпомощь получат обрабатывающие производства. Второй законопроект подразумевает понижение ставки налога на прибыль до 10% и освобождения от налога на имущества, если в объект осуществлялись капитальные вложения.

«Принятие такого закона не приведет к выпадающим доходам городского бюджета, поскольку льготы будут применяться только к вновь созданным производствам или к выпуску новой продукции», — подчеркнул Макаров.

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