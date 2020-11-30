В Петербурге отправили за решетку похитителя 7 млн рублей

Мужчину отправили за решетку на шесть лет. Фото: pixabay.com

Мужчину отправили за решетку на шесть лет. Фото: pixabay.com

Мужчина втирался в доверие к людям, а затем исполнял свой коварный замысел.

Московский районный суд признал виным мужчину, который дважды похитил крупную сумму денег. Он отправится за решетку на шесть лет, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Известно также, что злоумышленник должен выплатить потерпевшим более 7 миллионов рублей – именно столько он похитил.

Установлено, что гражданин обманул совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». В результате он заполучил около 3,3 миллионов рублей. На этом злоумышленник не остановился и спустя примерно год втерся в доверие к инвестору «Transcrypt», с которого он взял 4 миллиона рублей якобы в качестве оплаты услуг разработчиков программного обеспечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе задержали мужчину, который угрожал убийством своей возлюбленной.