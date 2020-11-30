Партия Прилепина «За Правду» объединилась с «Патриотами Великого Отечества» для выборов в Госдуму и ЗакС Петербурга

Партия Прилепина &#171;За Правду&#187; объединилась с &#171;Патриотами Великого Отечества&#187; для выборов в Госдуму и ЗакС Петербурга
Захар Прилепин, писатель и глава политической партии "За правду". Фото: страница Захара Прилепина во "Вконтакте"

Политическая партия «За правду», основанная писателем Захаром Прилепиным, объединяется с движением «Патриоты Великого Отечества», возглавляемым публицистом Николаем Стариковым, для участия в выборах в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в следующем году.

О переменах в структуре политических объединений их руководители сообщили на площадке ТАСС в понедельник, 30 ноября. Несмотря на то, что официально подписать документы об объединении не удалось, поскольку мероприятие проходило онлайн, Стариков, присутствовавший по видеосвязи, подтвердил информацию и уточнил, что никаких разногласий между политиками нет.

Захар Прилепин, в свою очередь, заявил, что предвыборную кампанию партии не будут финансировать государственные структуры. Напомним, что партия «За правду» появилась в 2019 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские парламентарии рассмотрят новые законопроекты по поддержке инвестиции в экономику города.

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