В Пулково 1 декабря нет отмененных и задержанных рейсов

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов на 05:00 также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского аэропорта запускают «зимние» рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный. Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Utair.