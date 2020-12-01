Каждый пятый петербуржец спит по 4-6 часов в сутки

Большая часть петербуржцев в рабочие дни спит от 6 до 8 часов в сутки. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.
Таких «сонь» в Северной столице насчитали 67%. 12% опрошенных спят более 8 часов, а примерно 20% — до 6 часов в сутки.
Как сообщила пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, страдают от недосыпания чаще всего начинающие специалисты — среди них каждый четвертый спит менее 6 часов в день.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи 18 часов подряд будут помогать петербургским подросткам. Психологическая помощь оказывается анонимно и бесплатно.