Каждый пятый петербуржец спит по 4-6 часов в сутки

Есть среди горожан те, кто не прочь выспаться, но их не так много. Фото: pixabay.com

Есть среди горожан те, кто не прочь выспаться, но их не так много. Фото: pixabay.com

Большая часть петербуржцев в рабочие дни спит от 6 до 8 часов в сутки. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Таких «сонь» в Северной столице насчитали 67%. 12% опрошенных спят более 8 часов, а примерно 20% — до 6 часов в сутки.

Как сообщила пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, страдают от недосыпания чаще всего начинающие специалисты — среди них каждый четвертый спит менее 6 часов в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи 18 часов подряд будут помогать петербургским подросткам. Психологическая помощь оказывается анонимно и бесплатно.