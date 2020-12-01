В Петербурге первый день зимы будет малоснежным и теплым

В Петербурге первый день зимы будет малоснежным и теплым
Весь день будет идти мокрый снег. Фото: Pixabay

В Северной столице сегодня будет стоять облачная погода и пройдет мокрый снег. Несмотря на то, что наступила календарная зима, на улице плюсовая температура. Об этом рассказал на своей странице в Facebook специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 1 декабря, в атмосфере над городом продолжат господствовать влажные и относительно теплые воздушные массы атлантического происхождения, что сохраняет теплую погоду.

Температура воздуха будет колебаться от 1-3 градусов тепла. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Пулково нет отмененных и задержанных рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

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