Петербург вернулся на первое место по числу смертей от Covid-19 за сутки

Петербург вновь оказался на первом месте в рейтинге регионов России по суточной статистике смертей от коронавируса. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 85 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, от COVID-19 в России скончались 40 464 человека. Из них 5 517 умерли в Петербурге, 8 978 в Москве.

Северная столица, которая накануне по суточному приросту летальных исходов сползла на третье место, вернула первенство. Последний раз столько же умерших в городе фиксировали 25 ноября, больше еще не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки медики успели обследовать на коронавирус 31 487 человек. Под меднаблюдением находится 2 469 человек. Из них 59- в обсерваторе, 1 721 — контактные, 689 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период в городе выявили 3 697 новых случаев заражения Covid-19. Петербург остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости.