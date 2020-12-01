Петербург продолжает готовиться к ЧЕ-2021, несмотря на пандемию

Город готов к любому решению УЕФА. Пока непонятно, состоится ли мероприятие.

Вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал, что Санкт-Петербург продолжает готовиться к проведению Чемпионата Европы по футболу, который должен состояться в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что пока непонятно, в каком формате состоится спортивное мероприятие, но Северная столица готова к любому решению УЕФА.

Средства для проведения чемпионата уже выделены, отметил Кириллов, а также заключены все необходимые соглашения и контракты. Также власти осознают, что нужно будет позаботиться о безопасности.

«В настоящее время УЕФА рассматривает три основных сценария проведения матчей чемпионата: с полной загрузкой стадиона, частичной загрузкой и без зрителей. Окончательное решение планируется принять в марте 2021 года»,

— говорится в сообщении.

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