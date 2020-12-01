Петербуржцы заметили включение фонарей в парке Интернационалистов

Горожане предполагают, что там проводили испытания или проверку подключения освещения.

Жители Фрунзенского района заметили, что в парке Интернационалистов стало светлее сегодня, 1 декабря. Об этом они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино».

Она выложили снимки, на которых заметно, что на территории зеленой зоны заработали фонари. Наружное освещение там установили недавно и, видимо, проводятся испытания его подключения. В Смольном пока никак не комментировали происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у парка Интернационалистов могут забрать гектар ради расширения шоссе. Стоит отметить, что в ходе встречи глава Центра Рубен Тертерян в грубой форме высказался о жителях района, которые недовольны проектом.