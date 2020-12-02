В районе Москвы ввели карантин по бешенству

У домашнего животного обнаружили бешенство. Карантин ввели до 1 февраля 2021 года.

На территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы ввели карантин в связи с обнаружением домашнего животного, которое болеет бешенством. Об этом пишет РИА Новости. Ограничения будут действовать до 1 февраля 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь на территории района нельзя проводить выставки собак и кошек, торговля домашних животных, а также вывозить животных за пределы Сокольников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысяч бездомных собак. Юрий Андреев также напомнил, что в Северной столице на протяжении вот уже восьми лет действует акция, в рамках которой собак бесплатно прививают и избавляют от паразитов, а также оформляют необходимые документы.