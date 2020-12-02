«Музыка для извращенцев»: депутат Милонов раскритиковал творчество группы Little Big

&#171;Музыка для извращенцев&#187;: депутат Милонов раскритиковал творчество группы Little Big
"Абсолютно подоночная музыка для извращенцев", - высказался Милонов о творчестве Little Big. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов считает, что новый клип петербургского коллектива Little Big может понравится «только уродам».

По словам политика, ролик на последнюю композцию группы не имеет ничего общего ни с искусством, ни с иронией. Больше всего Милонов возмущен не аморальностью, но безвкусием и наглостью музыки Little Big. Депутат уверен, что с этой песней группа не может появиться ни на одном канале, передает «Пятый канал».

Более того, политик заявил, что творчество коллектива должно быть запрещено на территории России. «Пускай они лучше играют в общественных туалетах Ленинградского вокзала», — подчеркнул депутат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Милонова, закрытие метро в новогоднюю ночь в Петербурге может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

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