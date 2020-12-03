Расписание электричек между Петербургом и Ленобластью изменится с 13 декабря

Сколько будет действовать новое расписание, не уточняется. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сколько будет действовать новое расписание, не уточняется. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пригородное железнодорожное сообщение между Северной столицей и Ленинградской областью будет осуществляться по новому графику с 13 декабря.

Об этом в четверг, 3 декабря, информирует пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Согласно новому расписанию, пригородные электрички будут курсировать с 3:00 по московскому времени. Ознакомиться с измененным графиком движения поездов можно на официальном сайте СЗППК, либо на станциях и вокзалах.

Отметим, что обновление расписания может быть связано с переходом на зимний режим, когда пассажиропоток заметно снижается. Так, в петербургском метро поезда стали ходить реже, а количество вагонов в составах сократили на 10%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрово и Северную столицу пока не свяжет новая станция метро, однако с середины следующего года между ними будет курсировать электричка.