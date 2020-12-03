В России впервые выявили более 28 тысяч новых случаев COVID

Коронавирус продолжает набирать обороты. В России за минувшие сутки болезнь выявили у 28 145 человек.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, у 21,3% новых пациентов не имелось клинических проявлений болезни.

Лидером по числу новых случаев Covid-19 стала Москва, где болезнь подтвердилась еще у 7 750 человек. Следом идет Санкт-Петербург – 3 692 зараженных, на третьем месте Московская область — 1193 новых ковид-пациентов.

За указанный период также было зафиксировано 554 летальных исхода пациентов с подтвержденным диагнозом. Побороть болезнь смогли 29 502 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько «живут» антитела к коронавирусу. Медики предположили, чем тяжелее заболевание, тем сильнее вырабатывают антитела.