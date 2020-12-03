Петербургские организации за нарушение правил благоустройства заплатят ГАТИ более 15 млн рублей

Петербургские организации за нарушение правил благоустройства заплатят ГАТИ более 15 млн рублей
Помимо штрафов за нарушение правил благоустройства, компаниям придется заплатить за ненадлежащее содержание фасадов и прилегающих территорий. Фото: pixabay

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начислила организациям Северной столицы за различные нарушения 15,3 миллиона рублей штрафов.

Так, внушительные штрафы за нарушение правил благоустройства при проведении ремонтных работ получили компании «СПб Реновация», «Инженерная балтийская строительная компания», «Верона» и «Павир». В общей сложности, им придется заплатить 15 млн 290 тысяч рублей.

Кроме того, за ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, занимаемых организациями, оштрафованы СПб ГУП «Горэлектротранс», ООО «Петребургтеплоэнерго» и ООО «Перекресток-2000». Еще несколько компаний должны возместить ущерб за загрязнение и ненадлежащее содержание прилегающих территорий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская транспортная компания за два месяца получила более 300 штрафов.

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