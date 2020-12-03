В Петербурге транспортная компания за два месяца получила более 300 штрафов

Петербургская компания является лидером по количеству исполнительных производств о взыскании штрафов. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Петербургская компания является лидером по количеству исполнительных производств о взыскании штрафов. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге с компании, занимающейся арендой легковых автомобилей, взыскано 320 штрафов ГИБДД.

Нарушения зафиксированы в период с октября по ноябрь 2020 года. Компании пришлось заплатить более 2020 тыс. рублей.

Как сообщили в Федеральной службе налоговых приставов, в отношении общества было возбуждено 320 исполнительных производств о взыскании штрафов. Водители компании были замечены за превышением скорости.

Средства списали с банковского счета организации. Примечательно, что с прошлого года приставами было возбуждено 836 производств, компания уже заплатила более 650 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме не хотят штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.