В Петербурге транспортная компания за два месяца получила более 300 штрафов

В Петербурге с компании, занимающейся арендой легковых автомобилей, взыскано 320 штрафов ГИБДД.
Нарушения зафиксированы в период с октября по ноябрь 2020 года. Компании пришлось заплатить более 2020 тыс. рублей.
Как сообщили в Федеральной службе налоговых приставов, в отношении общества было возбуждено 320 исполнительных производств о взыскании штрафов. Водители компании были замечены за превышением скорости.
Средства списали с банковского счета организации. Примечательно, что с прошлого года приставами было возбуждено 836 производств, компания уже заплатила более 650 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме не хотят штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.