В Госдуме не хотят штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

В Госдуме не хотят штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч
Володин убежден, что никто не поддержит инициативу. Фото: Pixabay

Спикер нижней палаты заявил, что для начала нужно узнать мнение автоэкспортов, прежде чем вводить штрафы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума не поддержит инициативу депутата Александра Васильева, который предложил штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Автор законопроекта отмечает, что даже незначительные нарушения все равно являются таковыми. Володин убежден, что подобные вопросы нуждаются в проработке – для начала нужно узнать мнение экспертов и водителей. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета»,

— указал политик.

Володин также убежден, что имеет место быть фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователей соцсетей планируют штрафовать за неудаление запрещенной информации.

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