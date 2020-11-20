Пользователей соцсетей планируют штрафовать за неудаление запрещенной информации

В России могут ввести систему штрафов для пользователей социальных сетей, которые не удаляют запрещенный контент со своих страничек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Уточняется, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

Данное нововведение будет предусматривать штрафы за нарушение российского законодательства в социальных сетях. Александр Хинштейн отметил, что речь не будет идти об оборотных штрафах. При этом чиновник не уточнил конкретные цифры взысканий.

Ранее Александр Хинштейн заявлял о том, что также будут предусмотрены штрафы в размере 15 млн рублей для владельцев запрещенных сайтов. Нарушение будет вводиться в том случае, если владелец отказывается удалять противоправный контент. Это касается экстремистских материалов, а также детской порнографии. Такой закон планируют ввести до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России готовят санкции для иностранных интернет-ресурсов.