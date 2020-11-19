В России готовят санкции против иностранных интернет-ресурсов

В России готовят санкции против иностранных интернет-ресурсов
В России разрабатывают ответные санкции. Фото: pixabay.com

В России подготовили ответные меры за цензуру против российских СМИ. Планируется ввести санкции в отношении иностранных интернет-платформ.

О появлении законопроекта, который будет внесен в Госдуму на рассмотрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

В рамках санкций планируется блокировка иностранных ресурсов, а также замедление их трафика. Кроме этого, могут быть приняты административные взыскания за неисполнение требований Роскомнадзора.

Данные ограничения коснутся социальных сетей и крупных IT-компаний. Приниматься меры будут в том случае, если произойдет ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России может подорожать Интернет. Для увеличения стоимости услуги есть сразу несколько причин.

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