Психолог Наталья Картавых рассказала Gazeta.SPb, чем для петербуржцев могут обернуться строгие антиковидные ограничения

Психолог Наталья Картавых рассказала Gazeta.SPb, как жесткие антикоронавирусные меры и запреты могут сказаться на людской психике и что делать гражданам, чтобы не впасть в уныние.

Петербургские зимы, говорит психолог Наталья Картавых, из-за своей мрачности и отсутствия солнца способны вызывать депрессию, снижать настроение и лишать жизненных сил. Пандемия коронавируса ситуацию только усугубляет, способствуя росту психических расстройств. На это накладывается раздражение из-за запретов и ограничений. Дело в том, что некоторым людям сложно воспринимать их положительно, потому что они не волне понимают смысл принимаемых мер. Почему, например, в гипермаркеты и торговые центры можно ходить свободно, кафе работают лишь до 23:00, а аквапарки вовсе закрыты. Чем провинились театры, что заполнять их залы можно лишь на четверть, тем временем в метро и пригородных электричкам по утрам ездит много народу.

Новый год и сопутствующие ему каникулы, считает специалист, люди воспринимают, как способ отвлечься и снять напряжение. Походы в кино, театр, музей позволяют им сменить обстановку, а их психике — получить «глоток свежего воздуха». А длительное нахождение дома, тем более в раздраженном и депрессивном состоянии, говорит Наталья, в некоторых случаях может обернуться семейными конфликтами или даже насилием.

«Людям свойственно направлять свое плохое настроение на близких. Особенно часто агрессию вымещают на детях», — предупреждает психолог.

По ее мнению, ситуацию может усугубить еще один способ борьбы с напряжением, сомнительный, надо сказать, — алкоголь.

Ограничения больно ударят по одиноким людям — им просто некуда будет пойти. Антикоронавирусные меры огорчают даже тех, кто переболел и получил антитела, но все равно вынужден следовать правилам.

Главное, говорит Наталья, помнить, что ограничения — это не норма и они с нами не навсегда. Сейчас важно найти себе развлечение: пусть это будут просто прогулки, спорт или обучающие онлайн-курсы. Также следует соблюдать режим дня, следить за тем, чтобы в квартире было яркое освещение, находиться на улице больше в дневное время, а также ценить заботу близких, но напоминать им, что вам иногда нужно побыть одному. Конечно, если в семье присутствует насилие, стоит позвонить в полицию или специальную организацию. А при наличии неконтролируемых вспышек гнева, длительной апатии, постоянных ссор с «домашними» и т.д. — обратиться к психологу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в городе анонсированы новые противокоронавирусные меры, которые касаются работы разных мест досуга на зимних каникулах. По мнению экспертов, опрошенных нашим изданием, ограничения могут сказаться на туристическом потоке — гостям в нашем городе просто нечем будет заняться.