Психолог Наталья Картавых рассказала Gazeta.SPb, чем для петербуржцев могут обернуться строгие антиковидные ограничения

Психолог Наталья Картавых рассказала Gazeta.SPb, чем для петербуржцев могут обернуться строгие антиковидные ограничения
Психолог, психоаналитик, член Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии Наталья Картавых. Фото из личного архива Натальи

Психолог Наталья Картавых рассказала Gazeta.SPb, как жесткие антикоронавирусные меры и запреты могут сказаться на людской психике и что делать гражданам, чтобы не впасть в уныние.

Петербургские зимы, говорит психолог Наталья Картавых, из-за своей мрачности и отсутствия солнца способны вызывать депрессию, снижать настроение и лишать жизненных сил. Пандемия коронавируса ситуацию только усугубляет, способствуя росту психических расстройств. На это накладывается раздражение из-за запретов и ограничений. Дело в том, что некоторым людям сложно воспринимать их положительно, потому что они не волне понимают смысл принимаемых мер. Почему, например, в гипермаркеты и торговые центры можно ходить свободно, кафе работают лишь до 23:00, а аквапарки вовсе закрыты. Чем провинились театры, что заполнять их залы можно лишь на четверть, тем временем в метро и пригородных электричкам по утрам ездит много народу.

Новый год и сопутствующие ему каникулы, считает специалист, люди воспринимают, как способ отвлечься и снять напряжение. Походы в кино, театр, музей позволяют им сменить обстановку, а их психике — получить «глоток свежего воздуха». А длительное нахождение дома, тем более в раздраженном и депрессивном состоянии, говорит Наталья, в некоторых случаях может обернуться семейными конфликтами или даже насилием.

«Людям свойственно направлять свое плохое настроение на близких. Особенно часто агрессию вымещают на детях», — предупреждает психолог.

По ее мнению, ситуацию может усугубить еще один способ борьбы с напряжением, сомнительный, надо сказать, — алкоголь.

Ограничения больно ударят по одиноким людям — им просто некуда будет пойти. Антикоронавирусные меры огорчают даже тех, кто переболел и получил антитела, но все равно вынужден следовать правилам.

Главное, говорит Наталья, помнить, что ограничения — это не норма и они с нами не навсегда. Сейчас важно найти себе развлечение: пусть это будут просто прогулки, спорт или обучающие онлайн-курсы. Также следует соблюдать режим дня, следить за тем, чтобы в квартире было яркое освещение, находиться на улице больше в дневное время, а также ценить заботу близких, но напоминать им, что вам иногда нужно побыть одному. Конечно, если в семье присутствует насилие, стоит позвонить в полицию или специальную организацию. А при наличии неконтролируемых вспышек гнева, длительной апатии, постоянных ссор с «домашними» и т.д. — обратиться к психологу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в городе анонсированы новые противокоронавирусные меры, которые касаются работы разных мест досуга на зимних каникулах. По мнению экспертов, опрошенных нашим изданием, ограничения могут сказаться на туристическом потоке — гостям в нашем городе просто нечем будет заняться.

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