В Большом порту Петербурга не пропустили 11,5 тонн перца, зараженного трипсом

В Большом порту Петербурга не пропустили 11,5 тонн перца, зараженного трипсом
Цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно- цветочных растений, а также является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений. Фото: pixabay

В Большом порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора не пропустили 11,5 тонн свежего перца, зараженного опасным карантинным объектом.

Перец привезли в Петербург из Марокко, партию продукции должна была получить компания из Томской области, занимающаяся розничной торговлей продуктами. Однако в ходе контрольно-надзорных мероприятий в овощах обнаружили живых насекомых.

Найденные образцы направили в лабораторию, где экспертиза подтвердила, что насекомые являются западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.) — опасным карантинным объектом. Пропуск такого товара на территорию РФ запрещен, поэтому перец возвращается отправителю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фитосанитарный контроль в Петербурге не прошли 50 тонн зараженной кукурузы для попкорна.

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В Большом порту Петербурга не пропустили 11,5 тонн перца, зараженного трипсом