В Петербурге установили прожиточный минимум на 3-й квартал 2020 года

В Петербурге установили прожиточный минимум на 3-й квартал 2020 года
Установление прожиточного минимум позволяет людям, чей доход меньше этого показателя, рассчитывать на социальную поддержку от государства. Фото: pixabay

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил своей подписью постановление, утверждающее величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп Петербурга на 3-й квартал текущего года.

Согласно расчетам, этот показатель составит 11 684 рубля 50 копеек на каждого человека, 12 826 рублей 30 копеек — для трудоспособных граждан, 9 478 рублей 10 копеек — для пенсионеров, 11 391 рубль 10 копеек — для детей. Расчеты производились на основе данных о потребительской корзине горожан.

Кроме того, учитывались сведения Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об уровне цен на продукты питания и другие товары и услуги первой необходимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда доходы россиян вернутся на докризисный уровень.

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