Власти Москвы планируют начать отмену ограничений из-за коронавируса к середине 2021 года

В Москве пока не хотят вводить дополнительные ограничения. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Москве пока не хотят вводить дополнительные ограничения. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Отмечается, что дополнительные ограничения пока вводить не хотят.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что отменить ограничения, введенные из-за коронавируса, в столице могут к середине 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что власти надеются на стабилизацию ситуацию в следующем году. Ефимов добавил, что на Новый год никаких новых ограничений не планируется, так как действующих достаточно.

Напоминаем, что власти Петербурга призвали туристов не посещать Северную столицу на новогодних праздниках. На несколько дней свою работу прекратят выставки и театры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЕС отказались от российской вакцины от коронавируса. Пока что препарат отечественного производства нельзя продавать за границей.