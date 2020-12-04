Авария на Софийской улице собрала пробку в сторону КАДа

Авария на Софийской улице собрала пробку в сторону КАДа
Авария на пересечении Софийской и Дунайского Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В ДТП столкнулись легковой автомобиль и крупногабаритный фургон. В результате образовалась большая пробка на трассе.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», авария произошла рано утром в пятницу, 4 ноября, на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта. На данный момент точная причина столкновения неизвестна, но по фотографиям мы можем увидеть, что фургон врезался с боку в легковой автомобиль.

Отметим, что авария вызвала большие неудобства для водителей. Образовалась длинная пробка на дороге в сторону КАДа.

К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения последствий и выявления причин аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобилисты и трамваи встали после массового ДТП на Бухарестской. По словам очевидцев, машины столкнулись на участке после перекрестка с улицей Белы Куна.

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