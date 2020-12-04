Дети с коронавирусом стали дольше оставаться заразнее

В первую волну срок, когда ребенок мог заразить COVID-19, был кратковременным. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В первую волну срок, когда ребенок мог заразить COVID-19, был кратковременным. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Дети с коронавирусом стали дольше оставаться заразнее, чем во время первой волны. Об этом рассказала педиатр Светлана Баннова.

По ее словам, преимущественно источником распространения COVID-19 являются дети. Специалист объяснила, что это связано с тем, что чаще всего несовершеннолетние переносят заболевание без каких-либо симптомов.

Как сообщил «Интерфакс», сейчас дети по-прежнему переносят COVID-19 в основном бессимптомно, однако теперь они выделяют вирус по три-четыре недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тяжелее всего коронавирус переносят дети до трех лет. Врач подчеркнула, что если родители заметили у ребенка высокую температуру, одышки, судороги и рвоту, нужно незамедлительно вызывать скорую.