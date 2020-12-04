Новостройки в Петербурге демонстрируют рекордный рост цен

С начала 2020 года стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы выросла на абсолютно рекордные 25%, достигнув в ноябре 142,9 тысяч рублей.

К таким выводам пришли специалисты консалтингового агентства «Петербургская недвижимость». Аналитики считают сегодняшние ценовые показатели самыми высокими за все время существования современного рынка недвижимости. Отметим, что в пригородов Петербурга подорожание также коснулось, хоть и не столь радикально. За 11 месяцев 2020 года жилье под Питером подорожало на 20,3%, то есть до 92,1 тысячи рублей за «квадрат».

Эксперты объясняют, что активный рост цен на недвижимость отмечается в этом году во всех сегментах рынка, включая бизнес-класс и элитное строительство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение ноября в Северной столице сдали в эксплуатацию более трехсот жилых домов.