Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

В пятницу, 4 декабря, в ходе торгов на Московской бирже стоимость европейской валюты снизилась до 89,98 рублей впервые с 26 ноября.

Курс евро ускорил снижение до 0,5% к закрытию предыдущей сессии, достигнув отметки в 89,98 рублей, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:51 по московскому времени. В последний раз аналогичный уровень евро наблюдался 26 ноября.

В пять часов вечера по мск стоимость американской валюты также опустилась на 0,42% до 74,135 рублей, а курс евро составлял 90,04 рубля, снизившись в итоге на 0,4%. Стоимость нефти, наоборот, повысилась — февральские фьючерсы марки Brent на Лондонской бирже выросли на 1,13% до 49,26 долларов за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,98% до 46,24 долларов за баррель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что повседневные товары в России выросли в цене на 14% из-за ослабления рубля.