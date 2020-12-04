В возрасте 108 лет скончалась старейшая жительница Петербурга

В возрасте 108 лет скончалась старейшая жительница Петербурга
Клавдия Павловна скончалась у себя дома в среду, 2 декабря. Фото: pixabay

В пятницу, 4 декабря, стало известно о кончине одной из старейших жительниц Северной столицы Клавдии Селюженок.

Пожилая петербурженка ушла из жизни в возрасте 108 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Невского района. В ноябре Клавдия Павловна отпраздновала свой 108-й день рождения, а в среду, 2 декабря, скончалась у себя в квартире.

Причины смерти старейшей жительницы Петербурга пока неизвестны. Предположительно, женщина могла заразиться коронавирусом и не справиться с последствиями болезни. Отметим, что Клавдия Селюженок родилась еще во время правления императора Николая II. Она пережила революцию, Великую Отечественную войну, получила медаль «За оборону Ленинграда» и практически всю трудовую жизнь провела на заводе «Арсенал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о судьбе новорожденного младенца, чья семья скончалась от коронавируса.

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