В Минздраве объяснили рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Стоимость некоторых препаратов возросла из-за импортного сырья. Что касается градусников, то они стали дороже из-за высокого спроса в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России, в стране отказались от производства дешевых градусников. В целом, рост цен на медикаменты за месяц составил 1,09%. Об этом в ведомстве говорили ранее.

Например, ртутные градусники подорожали на 7,6% в ноябре по сравнению с началом осени, а стоимость таких препаратов как линекс стала больше на 4,6%, бромгексин (на 3,4%), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,6%), ацетилсалициловую кислоту (отечественный аспирин, на 2,4%), на амоксициллин (на 2,1%), настойку пустырника (на 1,9%).

«На ценообразование указанных препаратов влияет, в первую очередь, повышение курсовой стоимости импортного сырья, а также готовых форм, ввозимых из-за рубежа», – говорится в сообщении Минздрава РФ.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что Минздрав не регулирует стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых препаратов.

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