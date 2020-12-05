На Гороховой злоумышленники избили мужчину: он в тяжелом состоянии

Пострадавший находится в больнице с травмами головы.

В центре Санкт-Петербурге ночью 4 декабря произошло жестокое избиение мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Гороховой улице: по непонятной причине двое мужчин избили третьего. В результате пострадавший получил серьезные травмы, потерял сознание и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы. Злоумышленники тем временем скрылись с места происшествия и сейчас их разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

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