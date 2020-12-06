Власти Москвы планируют вакцинировать от коронавируса до 7 млн человек

Власти Москвы собираются в перспективе привить от коронавируса нового типа 6-7 млн человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6-7 миллионов человек», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в субботу, 5 декабря, в Москве началась масштабная вакцинация.

В России с начала пандемии выявлен 2 431 731 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, при этом выздоровело 1 916 396 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что человек может повторно заразиться коронавирусом, если в его организме наблюдается дефектность иммунного ответа. При этом обычно во второй раз болезнь протекает тяжелее.