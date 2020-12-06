В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Говорить об улучшении эпидемиологической ситуации пока не приходится. Фото: pixabay

Говорить об улучшении эпидемиологической ситуации пока не приходится. Фото: pixabay

По информации оперативного штаба на 6 декабря, за последние сутки зафиксировано 29 039 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа среди жителей России.

Наиболее напряженной обстановка остается в Москве и Петербурге, где 7 512 и 3 753 новых заражений соответственно. В общей сложности, с начала пандемии с COVID-19 столкнулись 2 460 770 россиян, заражения есть в каждом регионе страны. Кроме того, за сутки от последствий коронавируса скончались 457 пациентов. Нарастающим итогом число жертв нового заболевания выросло до 43 141 человека.

Также за минувшие сутки по выздоровлению выписали из больниц 21 342 человека. Общее число пациентов, успешно победивших коронавирусную инфекцию, таким образом, увеличилось до 1 937 738 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн человек.