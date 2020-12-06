В Ленобласти выявили 215 новых случаев коронавируса за сутки

Согласно данным оперативного штаба на утро 6 декабря, в Ленинградской области заразились коронавирусом нового типа еще 215 человек.

В общей сложности, на территории 47 региона с начала пандемии зарегистрировано 18 219 случаев инфицирования COVID-19, что составляет 0,03% от общего количества зараженных в стране. За минувшие сутки, к счастью, не выявлено летальных случаев. Всего же в Ленобласти жертвами коронавируса стали 158 человек.

Также за последние сутки выписали из больниц 134 пациента, успешно справившихся с COVID-19. Нарастающим итогом число выздоровевших жителей Ленобласти достигло 13 963 человек. Отметим, что всего в России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев заражения, 457 пациентов скончались, а 21 342 человека были выписаны по выздоровлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге подхватили ковид еще 3 753 человека.