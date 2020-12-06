Комздрав: за неделю в Петербурге госпитализировали 5,3 тысячи пациентов с COVID-19

Комздрав: за неделю в Петербурге госпитализировали 5,3 тысячи пациентов с COVID-19
С 7 декабря врачи скорой помощи и профилированных стационаров начнут использовать новые экспресс-тесты на COVID-19, которые дают результат за 20 минут. Фото: пресс-служба Западного военного округа

За минувшую неделю в Северной столице в профильные медицинские учреждения были госпитализированы 5 386 человек.

Об этом на своей странице во «Вконтакте» в воскресенье, 6 декабря, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, отмечается снижение числа госпитализаций на 1,85% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Глава ведомства также подвел «медицинские» итоги жизни Петербурга с 30 ноября по 6 декабря. Так, в Московском районе открылся Амбулаторный центр по диагностике COVID-19, работающий на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Кроме того, прививки от гриппа сделали более 3 млн человек. Напомним, что уже во второй половине декабря кампания по иммунизации завершается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам столичного врача справится с пандемией удастся только к концу следующего года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 госпитализации комздрав новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лучшими актерами десятилетия по версии россиян стали Ди Каприо и Хабенский
Комздрав: за неделю в Петербурге госпитализировали 5,3 тысячи пациентов с ...
Организаторы концертов в Петербурге теперь обязаны сообщать властям число и ...
Начинающим инвесторам в России рассказали о популярных схемах обмана
Диетолог рассказал об опасности черного хлеба
В Минобрнауки не планируют отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса
В Москве журналистку заперли в кальянной из-за репортажа про нарушения мер ...
Нетрезвая наездница подралась с охранниками ЗакСобрания возле Мариинского дворца