Комздрав: за неделю в Петербурге госпитализировали 5,3 тысячи пациентов с COVID-19

С 7 декабря врачи скорой помощи и профилированных стационаров начнут использовать новые экспресс-тесты на COVID-19, которые дают результат за 20 минут. Фото: пресс-служба Западного военного округа

С 7 декабря врачи скорой помощи и профилированных стационаров начнут использовать новые экспресс-тесты на COVID-19, которые дают результат за 20 минут. Фото: пресс-служба Западного военного округа

За минувшую неделю в Северной столице в профильные медицинские учреждения были госпитализированы 5 386 человек.

Об этом на своей странице во «Вконтакте» в воскресенье, 6 декабря, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, отмечается снижение числа госпитализаций на 1,85% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Глава ведомства также подвел «медицинские» итоги жизни Петербурга с 30 ноября по 6 декабря. Так, в Московском районе открылся Амбулаторный центр по диагностике COVID-19, работающий на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Кроме того, прививки от гриппа сделали более 3 млн человек. Напомним, что уже во второй половине декабря кампания по иммунизации завершается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам столичного врача справится с пандемией удастся только к концу следующего года.