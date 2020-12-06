Эксперт рассказал, какие продукты могут подешеветь в 2021 году

В преддверии новогодних праздников цены на молочку, овощи, фрукты, мясо и рыбу традиционно взлетают примерно на 10%. В январе они постепенно снижаются до прежних показателей. Фото: pixabay

В преддверии новогодних праздников цены на молочку, овощи, фрукты, мясо и рыбу традиционно взлетают примерно на 10%. В январе они постепенно снижаются до прежних показателей. Фото: pixabay

Руководитель Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства РФ Дмитрий Авельцов рассказал, какие популярные у россиян продукты могут стать дешевле в следующем году.

По мнению эксперта, за минувший год розничная стоимость хлеба выросла на 9%. Учитывая рост стоимости оборудования для производства хлебобулочных изделий, в следующем году ожидается «снижение давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба», цитирует Авельцова «Российская газета».

Также может упасть в цене подсолнечное масло — основной период роста цен на него позади. Молочные продукты, скорее всего, останутся в сегодняшних ценовых рамках, однако и ждать подорожания не стоит. Эксперт считает, что останутся прежними цены на сахар и замороженную рыбу, а в ближайшее время может наблюдаться и временное снижение цен на мясо птицы и свинину из-за возможной неудачи экспорта товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых опасных продуктах на новогоднем столе.